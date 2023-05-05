Сочинскому нацпарку исполнилось 40 лет

В Национальном парке модернизируют знаковые природные достопримечательности

Сегодня, 5 мая, 40 лет со дня создания Сочинского национального парка.

Это первый из национальных парков, образованных в России, он входит в тройку самых посещаемых особо охраняемых природных территорий в стране. В прошлом году здесь побывало свыше 1,8 миллиона человек. Сочинцы и гости курорта имеют возможность наблюдать первозданную красоту природы, уникальный растительный и животный мир – здесь сосредоточено свыше двух тысяч видов, и почти каждый пятый — в Красной книге.

Вместе с научным сообществом Сочи и особо охраняемыми природными территориями администрация успешно провела Год экологии - 2022. Была заложена прочная база для сохранения и приумножения природных богатств главного курорта страны. Этот импульс сохраняется и сегодня, в Национальном парке модернизируют знаковые природные достопримечательности, оборудуют по экостандартам новые маршруты, ведется борьба с инвазивными насекомыми-вредителями.

- В Сочинском национальном парке работают люди, которые бесконечно преданы своему благородному делу. Сердечно поздравляю руководство и весь коллектив и благодарю за активную гражданскую позицию, неравнодушие и большой личный вклад в сохранение экологии. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и успехов в работе. С юбилеем, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.