Что произошло за ночь 5 мая в Краснодарском крае

Следком Кубани займется поножовщиной в школе Сочи. Расследовать, почему конфликт сочинских школьников закончился резаной раной, будут не полицейские, а следователи.

Подозреваемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани рассказали, как поделили деньги. Задержанный за убийство аниматора на Кубани расправился с Кириллом Чубко за 20 тысяч рублей.

Японский сад снова изменил правила посещения. QR-коды выдают на ближайшие два часа.

В Краснодаре разыскивают двух мальчиков 9 и 10 лет. Волонтеры рассказали о приметах детей.