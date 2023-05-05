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НовостиОбщество5 мая 2023 5:43

Что произошло за ночь 5 мая в Краснодарском крае

Следком Кубани займется поножовщиной в школе Сочи
Алексей ГУК

Следком Кубани займется поножовщиной в школе Сочи. Расследовать, почему конфликт сочинских школьников закончился резаной раной, будут не полицейские, а следователи.

Подозреваемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани рассказали, как поделили деньги. Задержанный за убийство аниматора на Кубани расправился с Кириллом Чубко за 20 тысяч рублей.

Японский сад снова изменил правила посещения. QR-коды выдают на ближайшие два часа.

В Краснодаре разыскивают двух мальчиков 9 и 10 лет. Волонтеры рассказали о приметах детей.