Отели в Сочи будут переполнены в летний сезон

Уже зафиксирован повышенный уровень бронирования номеров на период с 1 июня по 30 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ассоциации туроператоров России предполагают, что санатории Сочи будут переполнены во время летнего сезона. В связи с этим эксперты рекомендуют путешественникам заранее бронировать номера.

- Уже зафиксирован повышенный уровень бронирования номеров на период с 1 июня по 30 сентября. Кроме пенсионеров, санаторными услугами заинтересовались и молодые семьи с детьми, - сообщили туроператоры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, отдых в Сочи интересует и россиян в возрасте от 35 до 40 лет. Данная категория туристов выбирает отели рядом с пляжем и с развитой инфраструктурой. Также путешественникам важно, что можно быстро добраться до центра курорта.