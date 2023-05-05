Санатории Сочи планируют принять 15 тысяч детей

Особое внимание в Сочи — отдыху детей мобилизованных и добровольцев СВО

На рабочем объезде с прокурором Сочи Вячеславом Николаевичем Овечкиным мэр города Алексей Копайгородский оценил готовность санаториев Лазаревского района к приему организованных детских групп.

Санаторий имени Семашко – один из старейших в Сочи. Он принимает гостей круглогодично: каждый год – свыше четырех тысяч детей. Здесь во времена Великой Отечественной войны располагался военный госпиталь. В учреждении есть свой музей, посвященный истории здравницы и подвигу народа. В момент рабочего обхода проходила экскурсия для детей из Ярославля, был виден живой интерес молодежи.

У санатория «Магадан» также большая история. Бывшая усадьба графа Шереметьева в советское время стала детским лагерем, а затем здравницей. Сегодня современные медицинские технологии совмещают с климатолечением. Дети после процедур могут прогуляться по дендропарку и тропам здоровья: здесь очень большая территория – порядка 16 гектаров, есть и свой пляж. Главный корпус сейчас обновляют, готовы принимать за смену около 100 юных гостей с родителями.

- Сразу после рабочего объезда провели совещание совместно с прокурором Сочи Вячеславом Овечкиным и начальником УВД Сергеем Огурцовым. Обсудили обеспечение антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологической безопасности и выполнение рекомендаций Роспотребнадзора для объектов курорта. Организованные детские группы будут принимать в этом сезоне семь сочинских здравниц. Все системы работают штатно, персонал прошел дополнительное обучение. Планируем принять этим летом около 15 тысяч детей со всей страны, в том числе и из новых регионов России. Также особое внимание в Сочи — отдыху детей наших мобилизованных и добровольцев СВО, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.