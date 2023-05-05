Фруктовые сады Россельхозакадемии пытаются снова продать за 464 млн рублей в Сочи

Начальная стоимость садов составляет 464,2 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фруктовые сады в Сочи снова пытаются продать на торгах. Они принадлежат Россельхозакадемии. Сведения об открытых торгах размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Начальная стоимость садов составляет 464,2 миллиона рублей.

- Прием заявок начинается 9 июня и завершится 17 сентября, - сказано на сайте ЕФРСБ.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на продажу выставили косточковые сады в селе Эсто-Садок. Их площадь составляет 5,8 га и 17,1 га. Начальная стоимость садов — 288,4 миллиона рублей и 151,9 миллиона рублей соответственно.

Также Россельхозакадемия выставила орехово-фруктовый и семечковый сады в селе Медовеевка. Их стоимость составляет 6,2 миллиона рублей и 17,6 миллиона рублей.