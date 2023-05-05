Из техникума Павловского района пропала 21 сельскохозяйственная техника

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Прокуратура Павловского района возбудила уголовное дело по факту хищения 21 сельхозтранспорта из местного техникума.

- После проверки выяснилось, что куда-то пропала «Нива», которая числилась на инвентарном учете. Также после разбирательств вскрылись факты отсутствия еще 20 единиц движимого имущества, закрепленных за учреждением, среди которых сельскохозяйственная техника: тракторы, автобусы, грузовые автомобили, - пояснили в прокуратуре Краснодарского края.

Дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Обстоятельства выясняются, в том числе устанавливается местонахождение имущества.