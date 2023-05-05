В Краснодаре в ДТП с трамваем пострадали два человека

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Утром 5 мая в Краснодаре произошло ДТП с трамваем. Фура влетела в трамвай на пересечении улиц Леваневского и Гоголя. В полиции рассказали подробности случившегося.

- В полицию поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Гоголя и Леваневского. Установлено, что водитель 1988 года рождения на MAN не уступил дорогу трамваю, которым управляла женщина 1978 года рождения. В результате аварии пострадали водитель трамвая и пассажирка 79 года рождения, они госпитализированы, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении водителя возбуждено административное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».