«Агрокомплекс Выселковский» представил новые продукты традиционной южной кухни

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«В последнее время все больше распространяется практика заимствования блюд народов мира: балканские чевапчичи, знаменитые баварские колбаски, а также неповторимая итальянская салями. Это здорово, но ведь и у нас есть свои национальные, яркие продукты, которыми можно и нужно гордиться. Эта идея и привела нас к созданию «Кубанской линейки», в которую включены исконно кубанские блюда. «Ушки свиные» в отменных маринадах и специях, а также оригинальный продукт «Хабур-чабур». Сегодня наши технологи работают над восстановлением рецептуры старой, доброй, ароматной печеночной колбасы, и вы можете стать одними из первых ее дегустаторов, так как все это будет доступно покупателям фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский», - поделился директор мясокомбината Игорь Петрук.

Весь ассортимент колбасной продукции «Агрокомплекса» создан из охлажденного мяса с собственных ферм агрохолдинга и прошел строгий контроль качества.

Свиные уши представлены в двух вариантах: чесночной заливке и пряном маринаде. Изделия содержат полезные минералы и микроэлементы, а специи придают им особенный аромат и выраженный вкус. Благодаря хрящикам ушки получаются хрустящими и могут стать идеальной закуской.

«Хабур-чабур» – оригинальный мясной продукт, который, по одной из версий, изобретен в качестве походного блюда казаками. Само название происходит из южного диалекта и означает буквально «всякая всячина». Продукт будет уместен как в ежедневном рационе, так и на праздничном столе. В составе «Хабур-чабура», в первую очередь, охлажденная свинина, отборный шпик с мясной прослойкой, а также свежий свиной ливер, что в совокупности с ароматными пряностями создает отменный вкус. Обязательным элементом для продукта является натуральная оболочка. «Хабур-Чабур» едят охлажденным, подавая со свежим хлебом, хреном или горчицей. Гурманы характеризуют его как идеальную сытную мясную закуску.

С 02 по 15 мая 2023 года в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» на «Хабур-чабур» и «Ушки свиные» с чесноком действуют скидки по карте лояльности до 18%*.

*С информацией об организаторе акции, сроках предоставления скидок и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8-800-250-06-90.

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