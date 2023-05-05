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НовостиЗдоровье5 мая 2023 8:15

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 83 человека, в том числе 10 детей

Самому младшему пациенту два месяца
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 10 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 25 человек, в Сочи – девять, в Курганинском районе – восемь. По положительных результата получено в Анапе и Тихорецком районе, по три – в Красноармейском, Гулькевичском, Северском и Тбилисском.

По два новых случая зарегистрировано в Новороссийске, Приморско-Ахтарске, Славянском, Староминском, Тимашевском и Кавказском муниципалитетах. По одному пациенту прибавилось в Армавире, Геленджике, Ейском, Кореновском, Кущевском, Мостовском, Новопокровском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.