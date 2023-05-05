Участники конкурса «Место в России, где я мечтаю побывать» выбрали Кубань для путешествия мечты Фото: admkrai.krasnodar.ru

Участники всероссийского конкурса «Место в России, где я мечтаю побывать» выбрали Кубань для путешествия мечты. Так, 20% ребят желают посетить курорты Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Победителям конкурса предоставляется путевка в путешествие мечты. Это место, которое участники конкурса изобразили в своей работе. Победившие ребята отправятся в поездку вместе с одним из родителей.

Всего заявки на конкурс прислали 650 ребят из всех регионов страны. 125 из них мечтают отдохнуть на Кубани – посетить пляжи Анапы, Сочи парк, Морской вокзал, горнолыжные курорты и реку Псекупс.

Из 90 работ, набравших наибольшее число голосов, жюри выберет 30 рисунков в трех возрастных категориях. Финалистам конкурса предстоит подготовить короткое эссе. Три победителя отправятся в путешествие мечты.

Итоги конкурса озвучат в Международный день защиты детей – 1 июня. Проголосовать за работы можно до 14 мая.

- В течение курортного сезона 2023 года для туристов в нашем регионе будет доступно более 700 объектов туристского показа, большинство из которых подходят для семейного отдыха с детьми, - отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.