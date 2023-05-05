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НовостиОбщество5 мая 2023 8:39

Вениамин Кондратьев посетит Форум кубанской журналистики в Сочи

Губернатор пообщается с представителями СМИ
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи проходит Форум кубанской журналистики. В мероприятии принимают участие более 250 представителей печатных, электронных и сетевых СМИ. С журналистами встретится и губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- В День кубанской журналистики в графике губернатора края Вениамина Кондратьева запланирована встреча с представителями федеральных, краевых и районных СМИ. Общение пройдет в рамках уже традиционного форума в Сочи, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань пресс-секретарь губернатора Краснодарского края Мария Крошная.

Завершится марафон мероприятий для журналистов на курорте 6 мая.