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НовостиОбщество5 мая 2023 8:47

На Кубани задержали водителя, перевозившего килограмм наркотиков

Мужчина заключен под стражу
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани задержали водителя, перевозившего килограмм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 36-летний житель Краснодара проезжал по одной из улиц Динского района. Здесь его остановили для проверки машины. При обыске в автомобиле полицейские нашли пакет с веществом, электронные весы и упаковку.

- Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством мефедроном общей массой около 1 килограмма. Установлено, что наркотик злоумышленник приобрел на одном из сайтов в сети Интернет и планировал сбыть путем закладок на территории Динского района, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Теперь ему грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного срока.

Уточняется, что на период следствия подозреваемого заключили под стражу.