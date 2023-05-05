Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани задержали водителя, перевозившего килограмм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 36-летний житель Краснодара проезжал по одной из улиц Динского района. Здесь его остановили для проверки машины. При обыске в автомобиле полицейские нашли пакет с веществом, электронные весы и упаковку.

- Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством мефедроном общей массой около 1 килограмма. Установлено, что наркотик злоумышленник приобрел на одном из сайтов в сети Интернет и планировал сбыть путем закладок на территории Динского района, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Теперь ему грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного срока.

Уточняется, что на период следствия подозреваемого заключили под стражу.