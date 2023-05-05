На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 148 машин

На месте работают волонтеры Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоит 148 машин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

За сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 221 авто и 299 пассажиров. В очереди на погрузку находятся грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.

- На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.