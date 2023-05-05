Жители Сочи смогут увидеть до 50 падающих звезд в ночь на 6 мая

В ночь на 6 мая в Сочи небо будет чистым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звездопад эта-Аквариды действует с 15 апреля по 27 мая, но своего пика он достигнет в ночь на 6 мая. Жители Сочи смогут увидеть до 50 падающих звезд в час.

- Область вылета метеоров потока Майских Акварид будет находиться к юго-востоку от звезды Альтаир — одной из самых ярких на ночном небосводе, - сообщили астрономы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, увидеть всю красоту звездопада может помешать свет от полной луны. Но в ночь на 6 мая в Сочи небо будет чистым.