В Ростове родители восьмимесячной дочери отрицают причастность к ее расчленению

Расследование продолжается

В Ростове продолжается расследование жуткого преступления, совершенного в одной из многоэтажек в микрорайоне Суворовском. Следователи подозревают 23-летнюю девушку и ее 33-летнего мужа в расчленении собственной дочери.

- Сначала мать призналась в убийстве, а потом стала отрицать вину. Показания родителей постоянно меняются, - сообщает «КП» - Ростов-на-Дону».

Сейчас супруги утверждают, что понятия не имеют, как останки ребенка оказались в холодильнике. Ранее от них звучала версия, что в дом ворвался незнакомец и распылил газовый баллончик. После того как мать пришла в сознание, дочь пропала.

Родителей арестовали на два месяца.