На Кубани пьяный водитель Toyota сбил 8-летнюю девочку и уехал с места ДТП

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Toyota сбил 8-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Авария произошла вечером 4 мая в Динском районе.

- По предварительным данным, 66-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Avensis, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения родителей, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После столкновения мужчина сразу уехал с места ДТП. Но позже водителя нашли. Известно, что перед тем, как сесть за руль, он выпил.

Тем временем пострадавшую девочку госпитализировали. Ребенку назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.