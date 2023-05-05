Мэр Сочи поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником

Благодаря работе сотрудников медиа вся страна узнает об уникальном туристическом потенциале курорта

5 мая отмечается День кубанской журналистики. К дате вместе с председателем Городского собрания Сочи Виктором Филоновым мэр города Алексей Копайгородский поздравили с профессиональным праздником сотрудников средств массовой информации курорта.

В Сочи работает порядка 40 редакций СМИ, включая корпункты региональных и федеральных телеканалов и информационных агентств. Благодаря работе сотрудников медиа вся страна узнает об уникальном туристическом потенциале курорта. Труд журналистов очень важен для общества, укрепления идей патриотизма и идеалов справедливости. В материалах находят объективное отражение ключевые для города темы – федеральные и региональные программы развития, разработка и общественное обсуждение Генплана, работа ТОС и обеспечение безопасности.

- Работники СМИ каждый день рассказывают сочинцам и миллионам наших соотечественников о главных событиях курорта, большой работе в Год архитектуры, помогают нам в укреплении диалога с жителями и решении проблем. Уверен, впереди у нас еще много совместной работы на благо Сочи. Уважаемые журналисты, с праздником, с Днем кубанской журналистики, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.