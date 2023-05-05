Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 9:25

Мэр Сочи поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником

На курорте работает порядка 40 редакций СМИ
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Благодаря работе сотрудников медиа вся страна узнает об уникальном туристическом потенциале курорта

Благодаря работе сотрудников медиа вся страна узнает об уникальном туристическом потенциале курорта

5 мая отмечается День кубанской журналистики. К дате вместе с председателем Городского собрания Сочи Виктором Филоновым мэр города Алексей Копайгородский поздравили с профессиональным праздником сотрудников средств массовой информации курорта.

В Сочи работает порядка 40 редакций СМИ, включая корпункты региональных и федеральных телеканалов и информационных агентств. Благодаря работе сотрудников медиа вся страна узнает об уникальном туристическом потенциале курорта. Труд журналистов очень важен для общества, укрепления идей патриотизма и идеалов справедливости. В материалах находят объективное отражение ключевые для города темы – федеральные и региональные программы развития, разработка и общественное обсуждение Генплана, работа ТОС и обеспечение безопасности.

- Работники СМИ каждый день рассказывают сочинцам и миллионам наших соотечественников о главных событиях курорта, большой работе в Год архитектуры, помогают нам в укреплении диалога с жителями и решении проблем. Уверен, впереди у нас еще много совместной работы на благо Сочи. Уважаемые журналисты, с праздником, с Днем кубанской журналистики, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.