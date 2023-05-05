Встречи с Героями России и митинг-концерт: во Всероссийском детском центре отметят День Победы

В рамках военно-патриотического форума «Знание. Герои» школьники встретятся с Героями Отечества, станут участниками митинга-концерта и минуты молчания.

Начнется тематический день с прямой трансляции парада на Красной площади в концертном зале «Амфитеатр». Ребята увидят представителей самых разных родов войск и свыше 120 единиц военной техники. Продолжит День Победы в «Орленке» митинг-концерт, на котором выступят вокальные и хореографические коллективы из четырех детских лагерей Центра.

В программе также творческие номера участников III Всероссийского фестиваля детских духовых оркестров «Сильные духом!» и инклюзивной смены «Импульс творчества».

Митинг-концерт будет транслироваться на странице «Орленок-TV» вКонтакте.

«День Победы – особый праздник. По праву его можно назвать символом национального единства, воинской славы и доблести. Ведь в каждой российской семье хранятся воспоминания о дедах и прадедах, защитивших нашу землю от фашизма. Примеры мужества, героизма и самопожертвования, проявленные в те страшные годы, сегодня вдохновляют нас на созидание, защиту ценностей и суверенитета родной страны, а память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, будет жить в наших сердцах всегда», – сказал директор «Орленка» Александр Джеус.

В рамках военно-патриотического форума «Знание. Герои» Российского общества «Знание» орлята встретятся с Героем России, советским и российским военнослужащим, полковником, военным разведчиком Рустемом Клуповым. Рустем Максович расскажет школьникам о службе в российской армии, собственном боевом пути, любви к Родине и патриотизме.

Также ребята пообщаются с космонавтом-испытателем, полковником ВВС Валерием Токаревым, космонавтом-испытателем Олегом Блиновым, Героем России, советским и российским инженером, командиром глубоководного аппарата «Мир-2» Евгением Черняевым. Темами для разговора с орлятами станут мужество, понятие о героизме и особенности профессии космонавта. Кроме того, подростки узнают больше об известной российской арктической глубоководной экспедиции «Арктика-2007» и результатах проведенных в ее ходе научных исследований Северного Ледовитого океана.

В завершении дня орлята примут участие во Всероссийской минуте молчания, а затем опустят венок славы на воды Черного моря.