Подозреваемых задержали Фото из архива КП

В Краснодаре двое приезжих украли из иномарок 10 млн рублей. Подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, владелец Toyota Land Cruiser сообщил о пропаже из машины сумки с наличкой в 9,9 млн рублей. Автомобиль был припаркован на парковке гипермаркета на Ростовском шоссе. После заявления полицейские начали розыск подозреваемых в краже. Ими оказались 30-летний житель Ставрополя и 39-летний житель Крыма.

Задержанных подозреваемых доставили на допрос. Как выяснилось, мужчины также вскрыли автомобиль Toyota Camry, припаркованный около ТЦ на улице Дзержинского, и украли 15 тысяч рублей.

- Злоумышленники путем сканирования замка проникли в салоны двух иномарок и похитили денежные средства на общую сумму около 10 млн рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.