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НовостиОбщество5 мая 2023 10:15

В Сочи состоится финал Международной олимпиады «IT-Планета 2023» с 26 по 29 мая

Мероприятие пройдет в Сочинском госуниверситете
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В мероприятии будут участвовать 400 студентов и выпускников 150 вузов

В мероприятии будут участвовать 400 студентов и выпускников 150 вузов

В Сочи будет проходить финал Международной олимпиады «IT-Планета 2023». Мероприятие состоится с 26 по 29 мая. А финал проведут в Сочинском госуниверситете.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в мероприятии будут участвовать 400 студентов и выпускников 150 вузов и колледжей России. Некоторые участники приедут даже из стран СНГ.

- Сотрудничество с отраслевыми компаниями позволяет получить участникам практический опыт. Потому что все задания созданы под реальные задачи или имеют прикладной характер, - сообщил председатель оргкомитета олимпиады Сергей Шалашный.

К слову, всех победителей официально трудоустроят в регионах в федеральную компанию. В конкурсе несколько направлений. Например, участники смогут показать свои способности в робототехнике, веб-дизайне, 3D-моделировании, программировании и так далее.