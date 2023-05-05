Сотрудник Росгвардии оказали ему первую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре росгвардейцы помогли парню с приступом эпилепсии. Ему внезапно стало плохо на улице Лавочкина.

К сотрудникам Росгвардии обратился один из прохожих. Он сообщил, что неподалеку на тротуаре лежит потерявший сознание парень. У него имелись признаки, которые возникают при приступе эпилепсии.

- Сотрудники Росгвардии незамедлительно вызвали скорую и принялись оказывать молодому человеку доврачебную помощь. Мужчина пришел в себя, и его передали прибывшим медикам, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.