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НовостиОбщество5 мая 2023 10:32

В Краснодаре росгвардейцы помогли парню с приступом эпилепсии

Прохожему оказали первую помощь и передали медикам
Светлана ОВДЕЙ
Сотрудник Росгвардии оказали ему первую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудник Росгвардии оказали ему первую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре росгвардейцы помогли парню с приступом эпилепсии. Ему внезапно стало плохо на улице Лавочкина.

К сотрудникам Росгвардии обратился один из прохожих. Он сообщил, что неподалеку на тротуаре лежит потерявший сознание парень. У него имелись признаки, которые возникают при приступе эпилепсии.

- Сотрудники Росгвардии незамедлительно вызвали скорую и принялись оказывать молодому человеку доврачебную помощь. Мужчина пришел в себя, и его передали прибывшим медикам, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.