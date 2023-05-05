Госэкспертиза одобрила строительство новых трамвайных путей в Краснодаре Фото из архива КП

Госэкспертиза рассмотрела первый этап строительства новых трамвайных путей в Краснодаре. Проект получил положительной заключение.

Ранее, в июне 2022 года, соглашение о сотрудничестве по модернизации трамвайных путей в Краснодаре подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Краевая администрация совместно с частным инвестором в рамках концессии планируют построить свыше 70 км новых линий.

Согласно проекту, работы в несколько этапов помогут развить маршруты трамваев в юго-восточном, северо-восточном и северо-западном направлениях. Это позволит связать новые микрорайоны массовой застройки с центром Краснодара, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

В частности, на первом этапе специалисты построят 200 метров дополнительного трамвайного пути на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.