В Краснодаре на 16 участках улиц прочистят ливневки до конца мая

Работы выполнят до конца мая Фото: krd.ru
В Краснодаре на 16 участках улиц прочистят ливневки. Работы проведут до конца мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Специалисты уберут ил и воду в коллекторах диаметром от 10 до 200 см. Ливневые канализации прочистят по улицам:
– Ставропольской
– Горького
– Ивана Сусанина
– на пересечении улиц Герцена и Рылеева
– Тургенева
– Рашпилевской
– Стасова
– Бургасской
– Гудимы
– на пересечении Уссурийской и Яснополянской
– МОПР
– Садовой
– Зиповской
– Щорса
– Карасунской
– на пересечении Станкостроительной и Захарова.
Всего с начала года в Краснодаре прочистили более 140 участков протяженностью свыше 41 км. Специалисты обследовали и очистили более двух тысяч колодцев, откачали свыше двух тысяч куб. метров воды и вывезли около 190 куб. метров ила.
- С 2019 года обследовано и прочищено более 578 км коллекторов, очищено больше 22 тысяч дождевых колодцев и вывезено 3,2 тыс. куб. метров ила, - отметили в мэрии.