В Краснодаре на 16 участках улиц прочистят ливневки до конца мая

Работы выполнят до конца мая Фото: krd.ru

В Краснодаре на 16 участках улиц прочистят ливневки. Работы проведут до конца мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты уберут ил и воду в коллекторах диаметром от 10 до 200 см. Ливневые канализации прочистят по улицам:

– Ставропольской

– Горького

– Ивана Сусанина

– на пересечении улиц Герцена и Рылеева

– Тургенева

– Рашпилевской

– Стасова

– Бургасской

– Гудимы

– на пересечении Уссурийской и Яснополянской

– МОПР

– Садовой

– Зиповской

– Щорса

– Карасунской

– на пересечении Станкостроительной и Захарова.

Всего с начала года в Краснодаре прочистили более 140 участков протяженностью свыше 41 км. Специалисты обследовали и очистили более двух тысяч колодцев, откачали свыше двух тысяч куб. метров воды и вывезли около 190 куб. метров ила.

- С 2019 года обследовано и прочищено более 578 км коллекторов, очищено больше 22 тысяч дождевых колодцев и вывезено 3,2 тыс. куб. метров ила, - отметили в мэрии.