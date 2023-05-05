Мэр Сочи проверил готовность санаториев к приему детей

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил готовность санаториев к приему детей в летний сезон

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил готовность санаториев к приему детей в летний сезон. Например, здравница имени Семашко принимает каждый год более 4000 ребят. Здесь есть свой исторический музей.

- В момент рабочего обхода проходила экскурсия для детей из Ярославля, был виден живой интерес молодежи, - отметил Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэр Сочи проверил и санаторий “Магадан”. Здесь практикуют климатолечение. На территории санатория расположен дендропарк и свой пляж.

Ранее сообщалось, что курорт готовится принять около 15 тысяч детей со всех регионов России.