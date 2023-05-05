В Краснодаре на Всесвятском кладбище убрали упавшие деревья Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре на Всесвятском кладбище убрали упавшие деревья. Уборку на территории провели в рамках акции «Защитники Краснодара». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, жители города, участники патриотических движений, сотрудники администрации убрали аварийные деревья и мусор. Всего с территории кладбища вывезли свыше 150 куб. метров поросли и деревьев. К уборке присоединился и глава города Евгений Наумов.

— К празднику практически готовы, остались только мелкие штрихи. И сегодня решили поработать на Всесвятском кладбище. Вместе с коллегами убирали территорию, в том числе и места захоронений ветеранов, - написал мэр Краснодара в своем telegram-канале. – Необходимо не разово убирать в авральном режиме, а поддерживать порядок на всех территориях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре студенты привели в порядок заброшенные могилы солдат Великой Отечественной войны. Волонтеры объезжают городские кладбища и составляют списки могил, где необходима уборка.