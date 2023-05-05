В Сочи в День Победы появится Аллея Маршалов

Проект Аллеи маршалов

Городской совет ветеранов обратился к мэру Сочи Алексею Копайгородскому с просьбой о создании на территории города-курорта Аллеи Маршалов. Глава одобрил инициативу, курировать проект он попросил депутата Законодательного собрания Кубани от муниципалитета Арменака Тозляна.

Как отметили в мэрии, мемориальный комплекс появится в Завокзальном микрорайоне города-курорта. На аллее установят 13 бюстов военачальников, которые командовали войсками во время Великой Отечественной войны.

Открыть памятную аллею планируется ко Дню Победы. На объекте уже проведены масштабные инженерные и технологические работы, построена подпорная стена, работа по установке бюстов и постаментов находится на завершающей стадии.

Планируется, что к 9 Мая на памятном мемориале установят восемь бюстов маршалов СССР. Оставшиеся пять – появятся на аллее к 80-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата отмечается 9 октября.

Фото: Арменак Тозлян

- Я горжусь тем, что участвую в реализации такого по-настоящему исторического проекта. Это место памяти, священное место славы и героизма. Очень рад, что Аллея Маршалов будет служить военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи, напоминать всем о славе и величии нашей страны, - сказал Арменак Тозлян.

Инициативу ветеранов поддержали местные жители. Кроме того, они одобрили место, где будет располагаться мемориал.

В следующем году запланирована капитальная реконструкция всего мемориального комплекса в Завокзальном микрорайоне.