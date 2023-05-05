Жителя Анапы обвиняют в убийстве 9-летней давности Фото из архива КП

Жителя Анапы обвиняют в убийстве 9-летней давности. 43-летнего мужчину также обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Установлено, что ночью 29 января 2014 года обвиняемый отдыхал в одном из кафе города Анапы на улице Анапское шоссе, где также находились на тот период незнакомые ему мужчины 28 и 33 лет. В какой-то момент между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого фигурант решил убить своих оппонентов, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Находясь в кафе, мужчина направил огнестрельное оружие в 33-летнего мужчину и выстрелил не менее трех раз. От полученных ранений потерпевший умер через несколько часов в больнице. После обвиняемый выстрелил не менее двух раз в грудь второго мужчины, но его удалось спасти. Сам обвиняемый успел сбежать и был объявлен в розыск.

Чтобы скрыться от правоохранителей, он подделал документы. Все это время мужчина жил на Кубани и в Адыгее. Накануне мужчину задержали на краснодарском автовокзале.

- По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При участии следователя-криминалиста краевого управления СКР с обвиняемым проведены необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю. - Расследование уголовного дела продолжается.