Кубань передала 100 единиц военно-технического имущества в зону СВО Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань передала 100 единиц военно-технического имущества в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Технику для сотрудников ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по краю закупил департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона. Воинские соединения, в частности, получат пять автомобилей повышенной проходимости, шины, автономные генераторы электропитания, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизоры и приборы наблюдения.

- Вопросы обеспечения боевых подразделений ВС РФ и иных воинских формирований, участвующих в специальной военной операции, обмундированием, снаряжением, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле, - отметили в пресс-службе краевой администрации.