В Краснодаре 62-летняя женщина умерла на пешеходном переходе Фото из архива КП

В Краснодаре 62-летняя женщина умерла на пешеходном переходе. Пенсионерка внезапно упала из-за плохого самочувствия.

Все произошло днем 5 мая на Привокзальной площади, 1. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу на улице Мира. Неожиданно ей стало плохо, она потеряла сознание и упала. Сотрудники ДПС, находившиеся неподалеку от места происшествия, оказали первую помощь.

– Была вызвана также бригада медиков. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает причину скоропостижной смерти женщины, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.