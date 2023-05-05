Мужчине предъявлено обвинение Фото из архива КП

Жителя Адыгеи обвиняют в убийстве знакомого камнем. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Так, в конце апреля 67-летниий житель станицы Новосвободной Майкопского района находился с 40-летним приятелем во дворе своего дома. В какой-то момент пьяный мужчина повздорил с гостем. Ссора дошла до того, что обвиняемый схватил камень и ударил им знакомого по голове.

Пострадавший мужчина от полученных травм скончался. Тем временем обвиняемый думал, как не вызвать подозрений.

– После совершения убийства мужчина обратился в правоохранительные органы, пытаясь ввести в заблуждение, сообщил об обнаружении во дворе своего домовладения тела неизвестного ему мужчины с признаками насильственной смерти, отрицая причастность к его смерти, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Однако следователи быстро установили причастность мужчины к преступлению. Под давлением улик он во всем признался и в подробностях рассказал об убийстве. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение.

– В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ республики.