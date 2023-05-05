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НовостиПолитика5 мая 2023 15:29

Вениамин Кондратьев высоко оценил уровень безопасности в Краснодарском крае

Главе региона задали вопрос о том, как он оценивает уровень безопасности на Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Форум кубанской журналистики проводят в Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Форум кубанской журналистики проводят в Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Безопасность региона находится на самом высоком уровне. Об этом заявил Вениамин Кондратьев в Сочи на пленарной сессии Форума кубанской журналистики.

– Понятно, что все происходящее сегодня — это факт, который отрицать нельзя. Но это ничто, по сравнению с тем, что могло быть, если бы безопасность региона не была на самом высоком уровне. Поэтому, что касается безопасности края, жителей, отдыхающих — не сомневайтесь, она на самом высоком уровне, — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, потенциал развития туристической сферы в регионе сейчас раскрывается, как никогда ранее. Запрет строительства жилья в 500-метровой прибрежной зоне и ограничение высотности подтолкнули отельеров строить новые средства размещения и расширять сервис предлагаемых услуг.