Вениамин Кондратьев высоко оценил уровень безопасности в Краснодарском крае

Форум кубанской журналистики проводят в Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Безопасность региона находится на самом высоком уровне. Об этом заявил Вениамин Кондратьев в Сочи на пленарной сессии Форума кубанской журналистики.

– Понятно, что все происходящее сегодня — это факт, который отрицать нельзя. Но это ничто, по сравнению с тем, что могло быть, если бы безопасность региона не была на самом высоком уровне. Поэтому, что касается безопасности края, жителей, отдыхающих — не сомневайтесь, она на самом высоком уровне, — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, потенциал развития туристической сферы в регионе сейчас раскрывается, как никогда ранее. Запрет строительства жилья в 500-метровой прибрежной зоне и ограничение высотности подтолкнули отельеров строить новые средства размещения и расширять сервис предлагаемых услуг.