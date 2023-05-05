Вениамин Кондратьев посетил в Сочи форум кубанской журналистики

В Сочи проходит Форум кубанской журналистики. Фото: администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев принял участие в форуме кубанской журналистики в Сочи. Губернатор Кубани провел пленарное заседание «Самый большой Юг – как развиваться медиа южных и новых южных регионов. Условия, возможности и рецепты успеха в новой реальности».

– Я всегда отношусь к журналистам как к коллегам. Ведь мы вместе отвечаем за стабильность и благополучие Кубани и ее жителей. У вас в руках «ключи» от медиапространства, и от вашей позиции зависит многое. В последний год вам пришлось учиться работать в новых условиях. Грамотно подходить к освещению спецоперации. И вам это удалось. Оставайтесь такими же искренними и объективными, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Участие в мероприятии также приняли главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, член общественной палаты России Александр Малькевич, генеральные директора издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков и Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, а также мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В завершении встречи Вениамин Кондратьев наградил лучших представителей отрасли. Почетного звания «Заслуженный журналист Краснодарского края» были удостоены сотрудники краевых СМИ. Награду получил и директор краснодарского филиала «Комсомольской правды» Дмитрий Михеев.