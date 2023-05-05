В кадровой школе PROдвижение на Кубани проходят обучение более тысячи студентов

В Краснодарском крае стартовал практический семинар кадровой школы PROдвижение. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал практический семинар кадровой школы PROдвижение. По программам «Вожатый» и «Специалист службы сервиса» обучение проходят более тысячи студентов. В программе - практика организации массовых мероприятий, тренинги, мастер-классы и обучающие квесты от ведущих специалистов России.

В открытии приняли участие вице-губернатор Александр Руппель, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий, мэр Анапы Василий Швец и замминистра труда и соцразвития Кубани Алексей Гедзь.

– К созданию кадровой школы нас подтолкнул дефицит квалифицированных и заинтересованных кадров. Особенно остро этот вопрос стоял в направлении работы с детьми, – рассказал Александр Руппель.

В 2022 году дипломы выпускников школы получили более 2 тыс. вожатых и специалистов службы сервиса. В 2023 году выпускников будут уже более 3 тысяч. Кстати, каждый второй студент кадровой школы был трудоустроен. Многие решили продолжить трудовую деятельность в санаторно-курортной отрасли.