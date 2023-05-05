Арев Балаян из Новороссийска стала лучшим учителем родного языка и родной литературы Кубани

Арев Балаян представит Кубань на Всероссийском этапе конкурса. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае завершился региональный этап Всероссийского профессионального конкурса. Лучшим учителем родного языка и родной литературы стала педагог из Новороссийска. Арев Балаян из новороссийской школы № 24 обошла 17 коллег из одиннадцати городов и районов края.

- Для меня школа – это среда, где я могу реализовать интересные обучающие проекты с моими учениками, передавать им знания, развивать их творческие способности. В школе я сама развиваюсь, - сказала Арев Балаян.

Победительница работает в сфере образовании 18 лет. Сейчас Арев Балаян ведет внеурочные занятия по армянскому языку и логической математике. Она представит регион на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Также призерами конкурса стали Татьяна Ивченко из армавирской школы № 10 и Яков Денисов из школы № 1 Тимашевска.