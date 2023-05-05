Рост ВРП Кубани за первый квартал 2023 года составил 102,5%

За первый квартал 2023 года рост ВРП Кубани составил 102,5%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

За первый квартал 2023 года рост ВРП Кубани составил 102,5%. Положительную динамику демонстрируют все основные отрасли экономики. Об этом рассказал первый вице-губернатор региона Игорь Галась.

– Экономика региона продолжает показывать положительные тенденции в большинстве основных отраслей. Рост показателей по итогам первого квартала 2023 года достигнут в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, оптовой торговле, транспортировке и хранении, общественном питании и сфере платных услуг населению. По итогу рост ВРП края в январе-марте оценен на уровне 102,5 процента, – рассказал Игорь Галась.

Ситуация в экономике позитивно отразилась на уровне жизни населения. Заработная плата выросла на 6,1%.