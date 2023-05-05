Леонид Тихонравов из Краснодарского края примет участие в параде Победы в Москве

Парад Победы в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финалист «Лидеров России» Леонид Тихонравов примет участие в параде Победы в Москве. 9 мая он пройдет в составе парадного расчета представителей Кубанского казачьего войска. Возглавлять коробку будет вице-губернатор Краснодарского края, атаман Александр Власов.

С начала спецоперации подполковник запаса, помощник атамана Леонид Тихонравов помогает своим бывшим сослуживцам из Забайкальского края, которые сейчас находятся в зоне СВО. Вместе с коллегами по конкурсу «Лидеры России» он купил и отправил на Донбасс внедорожник. А еще сконструировал и изготовил партию станков различных модификаций для пулеметов ДШК. Казаки добровольческого отряда «Кубань» уже получили и пользуются изделиями. В 2023 году Леонид Тихонравов собирается в третий раз участвовать в конкурсе управленцев.

– Советую всем так сделать. Когда несколько лет назад я переехал в Краснодарский край, то никого не знал. А сейчас, благодаря конкурсу, я – помощник атамана, председатель общественного совета края, член избирательной комиссии. «Лидеры России» – это история про развитие связей, возможностей, продвижение своих идей и проектов, – уверен мужчина.

Пятый сезон конкурса стартовал 4 апреля 2023 года. Принять участие в нем могут не только граждане России, но и других государств не старше 55 лет с опытом управления не менее двух лет. В числе главных призов – грант в размере миллиона рублей на обучение.