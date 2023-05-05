В Сочи соседи подарили граффити ветерану Великой Отечественной войны Ивану Сущенко

Жители дома по улице Гагарина в Сочи очень любят и уважают своего соседа - ветерана Великой Отечественной войны Ивана Сущенко. Перед Днем Победы соседи решили устроить ему сюрприз. Тайно сбросились всем домом и заказали уличным художникам граффити.

Теперь пустую стену напротив окон Ивана Степановича украшает изображение танка и Георгиевской ленты. Но это еще не все. Чтобы поздравить фронтового артиллериста-зенитчика, накануне 9 мая во двор пожалует оркестр и исполнит песни военных лет.

Иван Сущенко родился 15 января 1926 года. В ряды Красной Армии его призвали 9 мая 1943 года. Через четыре месяца артиллерист-зенитчик и командир отделения принял боевое крещение, отражая налеты немецких самолетов на Харьков. Фронтовой путь солдата проходил через Коломак, Миргород, Решетиловку, Кременчуг, Крюков. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

В послевоенные годы Иван Степанович закончил Харьковское пожарно-техническое училище и 46 лет отработал в Краснодарском гарнизоне пожарной охраны. За тушение пожара на газонефтяной скважине у села Киевское Крымского района награжден медалью «За отвагу на пожаре».