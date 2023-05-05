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НовостиПроисшествия5 мая 2023 19:00

В Адыгее разыскивают свидетелей смертельной аварии

ДТП произошло в середине апреля 2023 года
Евгения ХАЛИКОВА
В Адыгее идет поиск свидетелей аварии.

В Адыгее идет поиск свидетелей аварии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тахтамукайском районе разыскивают свидетелей аварии с жертвами. Как рассказали в районном отделении полиции, ДТ произошло еще 17 апреля.

- Примерно в 20:00 17 апреля по улице Октябрьской поселка Энем произошло столкновение автомобилей «Ауди А6» черного цвета и белого ВАЗ-2106. Пассажир иномарки был доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Позже госпитализированный мужчина скончался в больнице не приходя в сознание. Полиция Тахтамукайского района устанавливает обстоятельства аварии и просит откликнуться свидетелей. ДТП произошло напротив дома 36/1 на улице Октябрьской.