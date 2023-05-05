На Кубани грузовик с подсолнечным маслом спровоцировал аварию с пятью автомобилями

В Краснодарском крае из-за столкновения грузовика с автомобиля перекрыто движение. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае грузовик, груженный подсолнечным маслом, стал причиной массовой аварии. Водитель многотонной машины не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с пятью едущими впереди легковушками.

- На автодороге порт Соленый - порт Кавказ перед ж/д переездом водитель грузового «Мерседеса», перевозивший подсолнечное масло, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с впереди идущими легковыми автомобилями, - подтвердили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадал один человек, сейчас он доставлен в больницу. Из-за удара масло из цистерны частично вылилось на дорогу, движение на данном участке временно ограничено. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно после того, как аварийные службы уберут последствия ДТП.