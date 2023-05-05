На Кубани будут судить «черного лесоруба», нарубившего деревьев на 11,5 млн рублей

В Апшеронском районе судят "черного лесоруба" Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Апшеронского района подозревается в организации незаконной лесозаготовительной артели. «Черные лесорубы» промышляли на территории Маратукского участкового лесничества Апшеронского лесничества. В 2022-м их деятельность пресек краевой Комитет по лесу.

- Факт незаконной рубки деревьев общим объемом более 63 кубических метров на территории был выявлен в 2022 году. Материалы дела были переданы в правоохранительные органы, - рассказали в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Ущерб лесному фонду составил более 11,5 млн рублей. 2022 году в Апшеронском районе было возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконных рубок из шести выявленных случаев. По результатам проведенной работы прошлого года на территории всего лесного фонда региона зафиксировано 152 случая браконьерства, из них возбуждено 105 уголовных дел.