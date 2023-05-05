Жителя Майкопа будут судить за убийство знакомого

Подозреваемого поместили плд стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю станицы Новосвободной Майкопского района предъявлено обвинение в убийстве знакомого. В конце апреля 2023 года мужчина пригласил друга в гости для распития спиртных напитков. Во время застолья приятели поссорились и хозяин камнем забил гостя до смерти.

- Подозреваемый нанес множественные удары по голове 40-летнему местному жителю. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

После совершения убийства мужчина сообщил в полицию, что нашел у себя во дворе тело неизвестного ему мужчины с признаками насильственной смерти. Однако не выдержал и признал свою причастность к убийству. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина заключен под стражу.