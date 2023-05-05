Все муниципальные парковки Новороссийска в День Победы станут бесплатными

Для участников и зрителей Парада Победы в Новороссийске парковки будут бесплатными. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новороссийске в период празднования Дня Победы все муниципальные парковки будут бесплатными. Об этом сообщили в мэрии города-героя.

- Плата за пользование платными парковочными пространствами на территории Новороссийска не будет взиматься 9 мая с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, - подтвердили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что Новороссийск стал единственным городом в Краснодарском крае, где 9 мая 2023 года в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет парад Победы. В шествии примут участие военнослужащие, сотрудники МЧС, казаки, курсанты, кадеты, юнармейцы, а также десятки единиц военной техники и вооружения.