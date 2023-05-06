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НовостиОбщество6 мая 2023 5:26

На Кубани жаркая погода резко сменится дождями

Температура воздуха понизится на 10 градусов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
К вечеру 6 мая небо над регионом затянет тучами

К вечеру 6 мая небо над регионом затянет тучами

Синоптики прогнозируют дожди и резкое понижение температуры в Краснодарском крае.

- 6 мая ближе к вечеру в регионе пройдут дожди, в некоторых районах возможен град. Воздух прогреется местами до +27 градусов. 7 мая небо над Краснодарским краем затянет плотными облаками, дожди усилятся. Ожидаются подъемы уровней воды в реках. Температура воздуха начнет стремительно понижаться: днем будет всего 12-17 тепла, - сообщили в краевом гидрометцетре.

Метеорологи добавили, что 8 мая в крае ожидается штормовая погода, обрушатся залповые ливни. Температура воздуха опустится еще на несколько градусов и днем по краю составит всего 10-15 тепла.