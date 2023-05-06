Два человека погибли в ДТП в Туапсинском районе

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Жесткая авария случилась 6 мая около 01:00 в районе села Молдовановка Туапсинского района. По предварительным данным, водитель «Форд Фокус» выехал на встречку и влетел в «Форд Транзит».

- В результате ДТП погиб водитель и пассажир «Форд Фокус». Еще один пассажир и несовершеннолетняя девочка 2007 года рождения из легковушки госпитализированы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.