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НовостиПроисшествия6 мая 2023 5:53

Два человека погибли в ДТП в Туапсинском районе

Обстоятельства выясняются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mvd_23

Фото: t.me/mvd_23

Жесткая авария случилась 6 мая около 01:00 в районе села Молдовановка Туапсинского района. По предварительным данным, водитель «Форд Фокус» выехал на встречку и влетел в «Форд Транзит».

- В результате ДТП погиб водитель и пассажир «Форд Фокус». Еще один пассажир и несовершеннолетняя девочка 2007 года рождения из легковушки госпитализированы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.