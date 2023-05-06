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НовостиОбщество6 мая 2023 6:32

Косметику из водорослей планируют производить в Анапе

Ученые и экологи изучают сейчас такую возможность
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Исследование продолжаются

Исследование продолжаются

Фото: Олег УМАРОВ

На совещании в мэрии Анапы представили проект переработки камки для использования в косметологии.

- В настоящее время изучаются свойства водорослей черноморского побережья. Исследованием камки занимаются специалисты из ведущих университетов страны. Возможность превращения ее в сырье определят на межведомственной рабочей группе с участием ученых и экологов, - отметили в пресс-службе мэрии Анапы.

Сейчас единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей – Архангельский водорослевый комбинат. За сезон в Белом море сотрудники АВК добывают более 395 тонн водорослей, среди которых – ламинария, или морская капуста. А вот свойства камки пока до конца не изучены, этим и занимаются ученые.