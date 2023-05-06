Фото: krd.ru
В Краснодаре 6 мая открылись 12 ярмарок выходного дня. На них жители и гости краевой столицы могут приобрести продукты местного производства.
- На прилавках представлены овощи, фрукты, мед, мясо, молочка и другая продукция, - отметили в мэрии города.
Ярмарки в субботу открыты до 15 часов на:
- Архитектора Ишунина, 7/1
- Буденного (между Красной и Рашпилевской)
- Уральской, 170/7
- Евдокии Бершанской, 216/1
- Героя Яцкова, 11
- Дзержинского, 213
- Каляева, 198
- Бургасской, 31/1
- Одесской, 48
- Восточно-Кругликовской, 26
- Западное Обходе, 34
- Проспекте Чекистов, 9