Фото: krd.ru

В Краснодаре 6 мая открылись 12 ярмарок выходного дня. На них жители и гости краевой столицы могут приобрести продукты местного производства.

- На прилавках представлены овощи, фрукты, мед, мясо, молочка и другая продукция, - отметили в мэрии города.

Ярмарки в субботу открыты до 15 часов на:

- Архитектора Ишунина, 7/1

- Буденного (между Красной и Рашпилевской)

- Уральской, 170/7

- Евдокии Бершанской, 216/1

- Героя Яцкова, 11

- Дзержинского, 213

- Каляева, 198

- Бургасской, 31/1

- Одесской, 48

- Восточно-Кругликовской, 26

- Западное Обходе, 34

- Проспекте Чекистов, 9