Более 340 тысяч жителей Кубани приняли участие во Всероссийских неделях финансовой грамотности. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани во Всероссийских неделях финансовой грамотности поучаствовали 340 тысяч человек. Для детей и молодежи с 27 марта по 16 апреля провели более 12,5 тысяч мероприятий. Большинство из них прошли в Краснодаре и Сочи. Также в Усть-Лабинском, Туапсинском, Тихорецком, Кореновском районах.

- Число участников акции в крае ежегодно растет. В прошлом году в них поучаствовало более 298 тысяч человек. В этом году для людей провели встречи с экспертами из различных областей экономики, игры, конкурсы, уроки, семинары, тесты и опросы. Также показали полезные видеоролики с лайфхаками от экспертов и финансовых блогеров, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что в рамках недели эксперты финансовых организаций встретились с кубанскими школьниками. Кроме того, для студентов старших курсов в офисах банков образовательные организовали экскурсии.