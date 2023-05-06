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НовостиЗдоровье6 мая 2023 8:15

На Кубани за сутки выявили 79 случаев заболевания COVID-19

Среди инфицированных 14 детей
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани выявили 79 случаев COVID-19

На Кубани выявили 79 случаев COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 79 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 53 женщины и 26 мужчин. Из них 14 – дети.

- В Краснодаре выявили 33 случая. в Сочи – 11. В Каневском районе – 6. В Новороссийске по 5 заболевших. В Геленджике, Новопокровском и Тихорецком районах по 3 новых случая, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По 2 положительных результата в Северском, Гулькевичском, Белореченском, Славянском и Староминском. В Апшеронском, Мостовском, Ейском, Кавказском и Тимашевском по 1 новому пациенту.