На Кубани выявили 79 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 79 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 53 женщины и 26 мужчин. Из них 14 – дети.

- В Краснодаре выявили 33 случая. в Сочи – 11. В Каневском районе – 6. В Новороссийске по 5 заболевших. В Геленджике, Новопокровском и Тихорецком районах по 3 новых случая, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По 2 положительных результата в Северском, Гулькевичском, Белореченском, Славянском и Староминском. В Апшеронском, Мостовском, Ейском, Кавказском и Тимашевском по 1 новому пациенту.