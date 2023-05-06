В Сочи проводят праздничные мероприятия ко Дню победы. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи начались праздничные мероприятия ко Дню победы. Уже стартовала молодежная патриотическая акция «Письма с фронта». Тексты бойцов и командиров Красной армии, которые они писали родным и близким в тыл, прочитали учащиеся школ №№75, 80, 99 и лицея №95. Также студенты СФЮК, Академического колледжа, СТТТ.

- Муниципальные учреждения присоединились к всероссийской патриотической акции «Окна Победы». Участники оформляют окна. Для этого они используют рисунки, картины, фотографии и надписи, посвященные Великой Победе, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что сейчас в Сочи проживают 1167 ветеранов. Их лично поздравят с праздником сотрудники администрации, прокуратуры. Также депутаты, юнармейцы, председатели общественных организаций, школьники, студенты.

Кроме того, у домов Героев проводят концерты и поют песни военных лет.