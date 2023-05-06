Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани более 6 тысяч школьников и студентов участвуют в новом сезоне «Большой перемены». Зарегистрироваться в мероприятии можно до 22 мая. Его проводят в рамках национального проекта «Образование».

- Конкурс проводят по 12 «вызовам» – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. Он входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Также является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что для победителей среди учеников 5 – 7 классов подготовили образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока. Лидеры среди старшеклассников и студентов СПО смогут получить до 1 миллиона рублей на образование или запуск стартапа.

Топ-50 организаций, которые смогли подготовить наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты. 2 миллиона рублей можно будет использовать на развитие образовательной среды.

Кроме того, по 150 тысяч рублей получат педагоги-наставники, которые подготовили победителей среди старшеклассников и студентов. Также им предоставят возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Повысить квалификацию смогут и наставники лауреатов среди школьников 5-7 классов. Они получат по 100 тысяч рублей.